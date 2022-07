গভীর রাতে আমেরিকায় ধরা দিল মানুষের মতো দেখতে অদ্ভূত এলিয়েন! (ভিডিও সংযুক্ত)

বৈচিত্র্যময় এই জীবনে কতকিছুই না ঘটে। তার কতটুকুই বা জানি আমরা। সৃষ্টির রহস্য যেমন মানুষের ভেদ করা সম্ভব হয়নি তেমনি জানা যায়নি ভিনগ্রহী বা এলিয়েন সম্পর্কেও। তবে সম্প্রতি যেন সে বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে পারল আমেরিকাবাসী।

ঘটনাটি ঘটেছে আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনার মোরহেড সিটিতে। মোরহেড সিটির কেনটুকি এলাকার একটি বাড়িতে মানুষের আকৃতির মতো এক এলিয়েনকে হাঁটতে দেখা গেছে।

তবে এলিয়েনটির সঙ্গে মানুষের আকৃতির মিল থাকলেও তার হাঁটার ভঙ্গি মোটেও মানুষের মতো ছিল না। তার হাঁটার দৃশ্য ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে।

৩৩ সেকেন্ডের সিসিটিভি ক্যামেরার ওই ফুটেজে এলিয়েনটিকে দেখা গেছে অর্ধেক বাঁকা হয়ে হেঁটে যেতে। এই ফুটেজ নেট দুনিয়ায় আপলোড হওয়ার পর মুহূর্তেই তা নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।

ভিডিওটি প্যারানরমালিটি ম্যাগাজিন নামের একটি টুইটার অ্যাকাউন্টে পোস্ট হয়। ওই ভিডিওতে আরও যা লক্ষ করা যায় তা হলো এলিয়েনটির খুব ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে হেঁটে যাওয়া। হাঁটার কায়দা দেখে বোঝাই যায় এলিয়েনটি মানুষের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

সাদা ফ্যাকাশে রঙের অদ্ভুত দেখতে সেই প্রাণীকে নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কারণ, এমন আজব দেখতে কোনো প্রাণীকে এর আগে কখনো দেখতে পাওয়া যায়নি। পৃথিবীর কোনো প্রাণীর সঙ্গে কোনো মিল না থাকায় সবাই কমেন্টস বক্সে জানিয়েছে, পৃথিবীতে চলে এলো এলিয়েন।

অনেকে আবার বলছেন, এটি এলিয়েন নয়, বরং কোনো হিংস্র প্রাণী। কিন্তু মানুষের মতো দেখতে সেই অদ্ভূত প্রাণী এর আগে কখনো দেখতে পাওয়া যায়নি। তাই প্রাণীটি নিয়ে মনে প্রশ্নের বীজ এখনো রয়েছে সবার মনে।

