১ মিনিটেই বাড়িয়ে নিন গুগল ক্রোমের গতি

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে বেশিরভাগই গুগল ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহার করেন। টেক জায়ান্ট গুগলের এই ইন্টারনেট ব্রাউজারের জনপ্রিয়তা পুরো বিশ্বেই।

ডেক্সটপ এবং স্মার্টফোন সব জায়গায় ব্যবহার করছেন গুগল ক্রোম। তবে মাঝে মাঝেই এর ধীর গতির জন্য ঝামেলায় পড়তে হয়। গতি বাড়াতে ব্রাউজিং ডেটা মুছে ফেলে ও ক্যাশ ফাইল ডিলিট করে এই ধরনের সমস্যা সমাধান করা যায়। তবে ক্রোম ব্রাউজারের হার্ডওয়্যার অ্যাক্সেলারেসন নামের নতুন একটি ফিচার দিয়ে ব্রাউজারটির গতি অনেকাংশেই বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

এ কাজটি করতে আপনার ডেক্সটপ কিংবা স্মার্টফোন থেকে গুগল ক্রোম ব্রাউজারে যান। এবার অ্যাড্রেসবার লিখুন chrome://settings এন্টার চেপে সেটিংস অপশন চালু করুন। এবার ওপরের সার্চ বারে Use hardware acceleration when available লিখুন। সার্চ অপশনে সেটিংসের পাশে থাকা টিক চিহ্ন উঠিয়ে পুনরায় ক্রোম ব্রাউজার চালু করলেই ব্রাউজারের গতি বৃদ্ধি পাবে।

এম এস, ০৪ জুলাই