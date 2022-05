চোখের সামনেই গুড়িয়ে গেল পাহাড়! (ভিডিও)

শ্রীনগর, ২১ মে – জম্মু-কাশ্মীরের রামবান জেলায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের উপর গোটা একটি পাহাড়ের অংশ ভেঙে পড়েছে। পাহাড়টির ওই অংশে একটি টানেল তৈরির কাজ চলছিল বলে জানা গেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে খুনি নালার ওপর নির্মানাধীন টানেলের সামনের দিকের একটি অংশ ধসে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। ভোরের দিকে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে চার জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ওই ধ্বংসস্তূপের নিচে ১০ জনের আটকে থাকার কথাও জানান তারা।

শুক্রবার একই জায়গায় আবার পাহাড় ধসে পড়ে। সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। যা দেখে শিউরে উঠছেন সবাই। এতে এক শ্রমিক মারা যান।

রামবনের ডেপুটি কমিশনার মাসারাতুল ইসলাম বলেন, আমরা এ রকম কিছু হবে বুঝতে পারিনি। ধসের ফলে দু’টি যন্ত্র আটকে গেছে। ঝড়ো হাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ চালাতেও সমস্যা হচ্ছে। এখনও বুঝতে পারছি না আর কী কী ক্ষতি হয়েছে। তবে আগের ১৬-১৭ ঘণ্টা ধরে চালানো উদ্ধারকাজ আবার নতুন করে শুরু করতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

শ্রীনগর ও জম্মু শহরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি করতে টানেলটি নির্মাণ করা হচ্ছিল বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

#WATCH | A portion of a mountain falls apart in the Makerkote area at Jammu–Srinagar National Highway in Ramban near the site of the recuse operation, where a part of an under-construction tunnel collapsed late last night pic.twitter.com/SAjDhwFgol

— ANI (@ANI) May 20, 2022