টিকটক করতে গিয়ে বনে আগুন দিলেন পাকিস্তানি তরুণী (ভিডিও)

ইসলামাবাদ, ১৮ মে – পেছনে আগুনে পুড়ছে বন, সামনে রুপালি গাউন পরে ক্যামেরার সামনে ‘পোজ’ দিয়ে চলেছেন তিনি। পাকিস্তানের টিকটক তারকা হুমাইরা আসগরের এমন কাণ্ডে চরম সমালোচনা হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুধু নিন্দা নয়, বন্যপ্রাণী ধ্বংস করার অপরাধে হুমাইরাকে হাজতে ঢোকানোর আহ্বানও করেছেন অনেকেই।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘ফলোয়ার’ বৃদ্ধির নেশায় মাঝেমধ্যেই বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা করতে দেখা যায় টিকটকারদের।

সপ্তাহ খানেক আগেই বনে আগুন লাগিয়ে ভিডিও তৈরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আরেক পাকিস্তানি ‘টিকটকার’।

টিকটকে হুমাইরার অনুরাগীর সংখ্যা এক কোটিরও বেশি। ‘আমি যেখানেই যাই, আগুন ধরে যায়’ লিখে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি প্রকাশ করেন হুমাইরা।

ভিডিওটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভাইরাল হয়ে যায়। শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। নিন্দা শুরু হতেই তড়িঘড়ি মুছে ফেলা হয়েছে ভিডিওটি। হুমাইরার অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি নিজে থেকে আগুন লাগাননি, পরিবেশের ক্ষতি করার কোনো ইচ্ছাও ছিল না তার।

টিকটক কর্তৃপক্ষ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, এ ধরনের ভিডিও প্রকাশ করা একেবারেই নিষিদ্ধ।

এমনিতেই গ্রীষ্মের প্রখর তাপে পুড়ছে পাকিস্তান। কোনো কোনো অংশে তাপমাত্রা ছুঁয়েছে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বিশেষজ্ঞদের একটি বড় অংশ প্রকৃতির এই রুদ্ররূপের জন্য দায়ী করছেন অনিয়ন্ত্রিত গাছ কাটাকে। পাশাপাশি প্রখর গ্রীষ্মে প্রাকৃতিকভাবেই দাবানল তৈরির আশঙ্কা বেড়ে যায় অনেকটা। তার মধ্যে মানুষ যদি খ্যাতির লোভে ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের কাণ্ড ঘটাতে থাকে, তবে তা যে কোনো সময় বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলেও মনে করছেন অনেকেই।

This is a disturbing & disastrous trend on Tik Tok! Young people desperate 4 followers are setting fire to our forests during this hot & dry season! In Australia it is lifetime imprisonment for those who start wildfires. We need to introduce similar legislation ⁦@WildlifeBoard pic.twitter.com/RGMXnbG9f1

— Rina S Khan Satti (@rinasaeed) May 17, 2022