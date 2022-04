যেভাবে আলিয়াকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন রণবীর, ভিডিও ভাইরাল

মুম্বাই, ২৭ এপ্রিল – বি-টাউনে রণবীর-আলিয়ার বিয়ের রেশ এখনও কাটেনি। বিয়ের অনুষ্ঠানে নানা মজার ঘটনা নিয়ে চর্চা হচ্ছে।

এই জুটির বহুল আলোচিত বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল মাত্র ৫ দিনের। বিয়ের ছুটি শেষ হতেই যেন আদাজল খেয়ে যে যার কাজে লেগে পড়েন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। এর মধ্যে রণবীর ও আলিয়ার একটি অদেখা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মালাবদল সেরে নিজের বউকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন রণবীর কাপুর। নতুন বউকে পরিচয় করিয়ে রণবীর বলছেন, আমার বউকে হায় বলুন সবাই। বরের কথা শুনে সবাই হেসে লুটিয়ে পড়েন। এবং আলিয়াও নিজের হাত নেড়ে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে মিষ্টি করে হাই বলেন।

ভালোবাসা মাখানো এ ভিডিও দেখে সবাই ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন।

চলতি মাসের ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দীর্ঘদিনের জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। এবার বিয়ের অন্দরের ছবি ও ভিডিও ঘিরে তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। একাধিক নিয়মবিধি মেনেই বিয়ে সেরেছেন রণবীর-আলিয়া। ক্যাসানোভা ইমেজ ঝেড়ে ফেলে রণবীর কাপুর এখন হ্যাপিলি ম্যারেড। প্রেমিক-প্রেমিকার ট্যাগলাইন এখন অতীত। ওরা বিবাহিত, ওরা স্বামী-স্ত্রী, এটিই এখন ওদের পরিচয়।

#RanbirKapoor had the most adorable introduction for #AliaBhatt after their Varmala ceremony! 💖💗 pic.twitter.com/mJCcwMtZt2

— Filmfare (@filmfare) April 27, 2022