কি যে ভয়ঙ্কর রাত: ববি

ঢাকা, ০৫ এপ্রিল – চিত্রনায়িকা ইয়ামিন হক ববির বাবা মারা যান ২০১৯ সালের ৫ এপ্রিল। বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে স্ট্যাটাস দিয়েছেন তিনি।

ববি লিখেছেন: ‘কি যে ভয়ঙ্কর রাত এপ্রিলের ৫ তারিখ। সবাই বলে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে! ভয়, অস্থিরতা, কান্না, কষ্ট যত সময় যাবে ওই রাত আর এমন লাগবে না। কিন্তু আমার তো কমছে না। বরং কখনো কখনো বাড়ছে। মাঝেমধ্যে বিশ্বাস হয় না আব্বা নেই। যে মানুষটা এত সব কিছু করে দিলো- আর নেই! কিন্তু তার শিক্ষা, মানুষের জন্য ভালোবাসা, সরলতা, বুঝে হোক আরে না বুঝে হোক সব সময় মানুষের বিপদে পাশে থাকার চেষ্টা এসব তো আর মুছে যাবে না। অনেক দেখতে ইচ্ছে করে, জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, একসঙ্গে বসে খেতে ইচ্ছে করে, মুভি দেখতে ইচ্ছে করে, ক্রিকেট খেলা দেখার সময় বাংলাদেশ না জিতলে প্রেসার হাই হয়ে যাওয়া, এত honesty, loyalty, simplicity, এত strong support system কোথায় পাবো?’

ববি আরো লিখেছেন: ‘অনেক কথা ছিল তোমার সাথে বলতে পারলাম না। আব্বা তুমি চলে যাবার আগের দুই সপ্তাহ আমি ইন্ডিয়াতে শুটিং করছিলাম। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। I wish I could b with you that time . ..কত আবদার কত ভালোবাসা কত অভিমান সব তোমার সাথে নিয়ে গেছ।’

ববি বর্তমানে কয়েকটি সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আসছে ঈদে তার অভিনীত ‘বৃদ্ধাশ্রম’ সিনেমাটি মুক্তি পাচ্ছে। এটি পরিচালনা করেছেন বাংলা গানের জনপ্রিয় শিল্পী এসডি রুবেল। এতে ববির বিপরীতে অভিনয়ও করছেন তিনি।

এম এস, ০৫ এপ্রিল