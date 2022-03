অস্কারের মঞ্চে সঞ্চালকের গায়ে হাত তুললেন উইল স্মিথ (ভিডিও)

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসের ডলবি থিয়েটারে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের ৯৪তম আসর। এবারের অস্কারে ‘কিং রিচার্ড’ ছবির রিচার্ড উইলিয়ামস চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন উইল স্মিথ। এবারের আয়োজনে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেছেন কমেডিয়ান ক্রিস রক।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনার ফাঁকে ফাঁকে নানা ধরনের রসিকতা করছিলেন সঞ্চালক ক্রিস। একপর্যায়ে স্মিথের স্ত্রী জাডা পিঙ্কেটকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘আমি জি আই জেন-এর সিক্যুয়েলের অপেক্ষায় রয়েছি।’ তার এমন রসিকতায় বেশ চটে যান স্মিথ। অভিনেতা নিজের আসন ছেড়ে মঞ্চে গিয়ে সঞ্চালকের গালে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেন। তবুও স্মিথের রাগ কমেনি। নিজের আসন থেকে চিৎকার করে বলে, ‘তোমার এসব নোংরা কথা থেকে আমার স্ত্রীকে দূরে রাখো।’

১৯৯৭ সালের ‘জি আই জেন’ সিনেমার নায়িকার মাথায় চুল কম থাকা নিয়ে সে সময় বেশ চর্চা হয়েছিল। স্মিথের স্ত্রী জাডার মাথাতেও চুল কম। আর এজন্যই রসিকতা করে তাকে ‘জি আই জেন ২’-এর নায়িকা হিসেবে ইঙ্গিত করেন সঞ্চালক ক্রিস।

জানা গেছে, অ্যালোপেশিয়া রোগে আক্রান্ত জাডা। এই রোগের হলে মাথার চুল পড়ে যায়। স্ত্রীর অসুস্থতা নিয়ে রসিকতা মানতে পারেননি স্মিথ। আর তাই তিনি মেজাজ হারিয়েছিলেন। অবশ্য এই ঘটনার জন্য ক্রিসের কাছে ক্ষমাও চান স্মিথ।

প্রসঙ্গত, এর আগেও দুইবার অস্কারে মনোনয়ন পেয়েছিলেন উইল স্মিথ। এবার পেলেন পুরস্কার। সেরা অভিনেতার পুরস্কার হাতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি।

