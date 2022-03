তাসকিনকে প্রশংসায় ভাসালেন হার্সা ভোগলে

নয়াদিল্লী, ১৯ মার্চ – বিগত ৫-৬ বছর ধরে বাংলাদেশ ক্রিকেটে সেরা পেস বোলার কে? এই প্রশ্নটির জবাবে অধিকাংশই বলবে মুস্তাফিজুর রহমান। কিন্তু যদি বলি, এই মুহূর্তে সেরা কে? তাহলে প্রায় সবাই বলবে, তাসকিন আহমেদ। কেন তিনি সেরা, তা প্রতিনিয়ত প্রমাণ করে যাচ্ছেন এই পেসার। করোনা পরবর্তী সময় থেকেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অনন্য উচ্চতায়।

শুক্রবার (১৮ মার্চ) দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। প্রথমবারের মতো প্রোটিয়াদেরকে তাদেরই মাটিতে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সেঞ্চুরিয়ানের পেস স্বর্গে স্বাগতিকদের ব্যাটিং লাইনআপে ত্রাস ছড়িয়েছেন তাসকিন আহমেদ। গতি, বাউন্স, সুইং ও লাইনলেন্থের মিশেলে তিনি ছিলেন সবার সেরা। গড়ে ১৪০ কিলোমিটার বেগে বল ছেড়েছেন।

১০ ওভার বল করে ডটবল দিয়েছেন ৪০টি! এক মেডেন সহ ৩৬ রান খরচায় নিয়েছেন ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। ইকোনোমি ৩.৬০! এই পরিসংখ্যানই যথেষ্ট তাসকিনের সামথ্য বুঝানোর। তাইতো ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষক হার্শা ভোগলেও মজেছেন তাসকিন বন্দনায়।

এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের জন্য দারুণ ফল। আশা করি তাসকিন যে প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে তা পূরণ করতে পারবে সে। তাসকিন ও চামিরা তাদের জাতীয় দলের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সাকিব যখন তিনে ব্যাট করে তখন বাংলাদেশ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।’

এটিকেই রিটুইট করে হার্শা আরও বলেন, ‘আমি আগেও বলেছি তাসকিন ও চামিরা বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার বোলিং আক্রমণকে কীভাবে নেতৃত্ব দিতে পারে। কারণ, তাদের পেস আছে। তাদের এভাবে আরও বেশি খেলা উচিত।’

Fantastic result for Bangladesh. Hopefully Taskin can translate the promise he had shown. Taskin and Chameera should be a big part of their national teams. And Bangladesh are strong when Shakib bats at 3.

