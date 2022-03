শুটিং সেট থেকে রণবীর-শ্রদ্ধার নাচের ভিডিও ফাঁস (ভিডিও)

মুম্বাই, ১৯ মার্চ – বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুর। পরিচালক লাভ রঞ্জনের নাম ঠিক না হওয়া একটি সিনেমায় দেখা যাবে তাকে। সিনেমাটিতে তার সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করছেন শ্রদ্ধা কাপুর। বর্তমানে ভারতের নয়া দিল্লিতে শুটিং করছেন তারা। শুটিং সেট থেকে এই জুটির একটি নাচের ভিডিও ফাঁস হয়েছে; যা এখন অন্তর্জালে ভাইরাল।

ভিডিওতে দেখা যায়, গাধা ফুল দিয়ে পুরো বাড়ি সাজানো। ধারণা করা হচ্ছে, বিয়ে বাড়ির কোনো দৃশ্যের শুটিং হচ্ছে। ব্যাকগ্রাউন্টে গান বাজছে আর গানের সঙ্গে নাচছেন রণবীর-শ্রদ্ধা। রণবীরের পরনে ব্লু রঙের পাঞ্জাবি, শ্রদ্ধা পরেছেন হলুদ রঙের শাড়ি।

পরিচালনার পাশাপাশি সিনেমাটির রচয়িতা ও প্রযোজক লাভ রঞ্জন। এ সিনেমার মাধ্যমে অভিনেতা হিসেবে আত্ম প্রকাশ করতে যাচ্ছেন প্রযোজক বনি কাপুর। ২০২৩ সালের হোলি উৎসবে সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা করেছেন নির্মাতা।

#ShraddhaKapoor & #RanbirKapoor shooting for a song for their upcoming untitled next! 💥#LuvRanjan pic.twitter.com/qYLgdJiHX2

— Aarohi ♡ (@shrazaarohi) March 17, 2022